Ritiro in Galles: domani sessione di allenamento pomeridiana

Dopo la vittoria per 4-1 contro il Newport County, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a proseguire il proprio ritiro in Galles. Nella giornata di domani la squadra riposerà nella mattinata, con colazione prevista alle 9:30 e pranzo alle 12:30. Non ci sarà, quindi, la doppia seduta. L'allenamento è fissato per le 15. Alle 20 la cena.