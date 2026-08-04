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Ritiro in Galles: domani sessione di allenamento pomeridiana

Ritiro Roma
di Fabio D'Ascanio
martedì, 04 agosto 2026 alle 23:01
gasperini staff
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Dopo la vittoria per 4-1 contro il Newport County, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a proseguire il proprio ritiro in Galles. Nella giornata di domani la squadra riposerà nella mattinata, con colazione prevista alle 9:30 e pranzo alle 12:30. Non ci sarà, quindi, la doppia seduta. L'allenamento è fissato per le 15. Alle 20 la cena. 

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