Calciomercato Roma: offerti 12 milioni per Cacciamani. Il Torino ne chiede tra i 20 e i 25

La Roma valuta molto attentamente il profilo del giovane Alessio Cacciamani. Il classe 2007 di proprietà del Torino, che ha giocato in prestito alla Juve Stabia nell'ultima stagione, è un nome finito nel taccuino della dirigenza giallorossa per completare la rosa. La Roma, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha messo sul tavolo un'offerta da 12 milioni di euro, ma la valutazione del club granata è più alta e si aggira tra i 20 e i 25 milioni. Il Torino vuole trattenere il calciatore a meno che non arrivi un'offerta considerata congrua.

(gianlucadimarzio.com)