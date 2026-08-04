Calciomercato Roma: offerti 12 milioni per Cacciamani. Il Torino ne chiede tra i 20 e i 25

La Roma valuta diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tony D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini rinforzi di livello e il focus principale è certamente sull'attacco. Tra...
Dopo il successo per 4-1 ottenuto contro il Newport County, è arrivato un messaggio social da parte di Mati Soulé. L'argentino classe 2003, che ha siglato la quarta rete dei giallorossi nel test amich...
Un ritiro sfortunatissimo per il giovane Bah. Il centrocampista giallorosso si è infortunato nell'amichevole contro il Galles e purtroppo il bollettino medico non ha portato buone notizie: rottura del...
Dopo la vittoria per 4-1 contro il Newport County, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a proseguire il proprio ritiro in Galles. Nella giornata di domani la squadra riposerà nella mattinata, con...
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