Newport-Roma: ovazione per Dybala che si ferma con i tifosi locali al termine della partita. Autografi e selfie anche per Gasperini (FOTO E VIDEO)

🚨 Pioggia di selfie e autografi anche per Mister Gasp e soprattutto Paulo Dybala#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/6vHSSKIVLf— laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026
August 4, 2026
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La Roma valuta molto attentamente il profilo del giovane Alessio Cacciamani. Il classe 2007 di proprietà del Torino, che ha giocato in prestito alla Juve Stabia nell'ultima stagione, è un nome finito...
Un ritiro sfortunatissimo per il giovane Bah. Il centrocampista giallorosso si è infortunato nell'amichevole contro il Galles e purtroppo il bollettino medico non ha portato buone notizie: rottura del...
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