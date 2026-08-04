Newport-Roma: ovazione per Dybala che si ferma con i tifosi locali al termine della partita. Autografi e selfie anche per Gasperini (FOTO E VIDEO)

Al termine dell'amichevole vinta per 1-4 contro il Newport County, Paulo Dybala ha ricevuto un'autentica ovazione da alcuni piccoli tifosi presenti allo stadio. Il numero 21 si è fermato per firmare autografi e scattare decine di selfie. Ma non solo Dybala, perché anche Gian Piero Gasperini si è intrattenuto con alcuni tifosi al termine del match.

🚨 Pioggia di selfie e autografi anche per Mister Gasp e soprattutto Paulo Dybala#RitiroRoma #asroma 💛🧡❤️ pic.twitter.com/6vHSSKIVLf — laroma24.it (@LAROMA24) August 4, 2026