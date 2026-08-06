Il tesoretto per arrivare anche a Nusa

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. In quest'ottica, l'arrivo di Nahuel Molina rappresenta una scelta non solo tecnica ma anche strategica per arrivare all'altro grande obiettivo di mercato per l'attacco: Antonio Nusa. [...] Un investimento importante, ma inferiore rispetto a quello che sarebbe stato necessario per arrivare a Givairo Read del Feyenoord, valutato dal club olandese 35 milioni di euro. [...] Risparmiando sul ruolo di esterno difensivo, infatti, la Roma avrà maggiore margine per concentrare le proprie risorse su Nusa, un altro obiettivo ritenuto prioritario da Gasperini. L'esterno offensivo norvegese è uno dei profili più apprezzati dai giallorossi per la sua capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica e incidere negli ultimi trenta metri. [...] Un bottino di sedici milioni in più su cui D'Amico può contare per convincere il Lipsia a lasciar andare il suo attaccante, valutato circa 55 milioni di euro. I contatti con il club tedesco sono in corso, la Roma sta studiando la migliore formula per riuscire a strappare il sì del club della RedBull per poi chiudere l'affare anche con l'entourage del giocatore. L'alternativa a Nusa porta in Francia, precisamente a Lione, e risponde al nome di Fofana. Un ragazzo di ventuno anni che intriga e non poco la Roma per le sue qualità tra dribbling, assist e conclusioni in porta. Sono arrivate rassicurazioni sulla sua condizione fisica dopo che il belga ha perso gran parte della scorsa stagione per un infortunio alla caviglia. Insomma, adesso Fofana viene considerato a tutti gli effetti come alternativa a Nusa, con una valutazione di circa 40 milioni di euro. [...]

(Corsport)