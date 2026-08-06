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Con Bah out spunta l'idea Compaore

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 8:53
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La Roma ha messo nel mirino Abdul Alim Compaore del Verona, centrocampista classe 2009 che place anche a Inter e Milan. Tutte le big si sono messe in fila per questo talento. Adesso il rischio di un'asta non si può escludere anche se Margiotta, il nuovo responsabile della cantera di Trigoria, ha una corsia preferenziale alla luce del suo recente passato all'Hellas e del fatto che l'anno scorso ha scoperto Compaore al Brescia. [...] La Roma segue con attenzione anche Gennaro D'Ambrosi, trequartista classe 2010 di proprietà sempre del Verona. Ma a centrocampo, soprattutto se alla fine non dovesse arrivare in giallorosso Compaore, interessa e non poco Francesco Ballarin, un altro classe 2009 scuola Venezia, che da anni fa parte delle giovanili dell'Italia.
(Corsport)

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