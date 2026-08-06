Con Bah out spunta l'idea Compaore

Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la sec...
La Roma ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2026-2027. Il kit è ispirato alla virtù romana della Pietas, è bianca e presenta una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno...
IL ROMANISTA (G. FASAN) - Cinque piani di abbonamento presentati a metà luglio, non di certo “regalati”, anzi con qualche aumento, e diverse modalità per gestire al meglio i dispositivi. [...] Il broa...
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, cercando il giusto equilibrio tra qualità e sostenibilità economica. In quest'ottica, l'arrivo di Nahuel Molina rappresenta una scelta non solo t...
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