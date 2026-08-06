Soulé sempre nel mirino. Cardinale deciderà dopo Chelsea e United

[...] D'accordo con Amorim e con i suoi collaboratori, il proprietario del Milan ha scelto di temporeggiare, di evitare altre operazioni (costose) in entrata perché il tecnico portoghese avesse l'opportunità di valutare il materiale a sua disposizione. [...] Magari arriveranno nuove occasioni e il Milan farà il possibile per centrarle. Prima però serve capire come andrà il mercato in uscita e quali necessità Amorim ravviserà al termine delle due amichevoli contro Chelsea e United. Saranno questi due incontri lo spartiacque per alcuni dei rossoneri in rosa. L'interesse del Milan per Matias Soulé, talento della Roma, è concreto: l'argentino è nella short list di Cardinale e dei suoi uomini, ma in via Aldo Rossi non hanno fretta perché un'entrata di questo calibro va fatta solo se ci saranno delle condizioni vantaggiose (prestito con diritto di riscatto) che adesso non ci sono (i giallorossi lo vogliono cedere a titolo definitivo e la richiesta è di 35 milioni) oppure se ci sarà una cessione importante. Il riferimento è chiaramente a Leao che però ora è molto più vicino alla permanenza a Milano rispetto a un mese fa: se Rafa non cambierà maglia, non è semplice ipotizzare che il Diavolo faccia un altro investimento top per il reparto offensivo dopo aver già speso oltre 70 milioni per Gonçalo Ramos, il bomber che serviva tremendamente. [...]

(Gasport)