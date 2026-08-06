Soulé sempre nel mirino. Cardinale deciderà dopo Chelsea e United

La Roma ha autorizzato Kumbulla a sostenere le visite mediche con il Rayo Vallecano. Il difensore albanese, quindi, sarà in Spagna per sottoporsi ai test e poi cambiare nuovamente casacca. Non è mai...
Prosegue il ritiro in Galles della Roma di Gian Piero Gasperini. Il programma di oggi prevede un allenamento mattutino alle 10:30 per Dybala e compagni, a seguire il pranzo alle ore 13:00 e poi la sec...
La Roma ha svelato la nuova maglia Away per la stagione 2026-2027. Il kit è ispirato alla virtù romana della Pietas, è bianca e presenta una fascia giallorossa sul petto, al centro della quale c'è uno...
La Roma ha messo nel mirino Abdul Alim Compaore del Verona, centrocampista classe 2009 che place anche a Inter e Milan. Tutte le big si sono messe in fila per questo talento. Adesso il rischio di un'a...
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