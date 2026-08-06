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Dazn “riunisce” la famiglia, ma le amichevoli estive diventano un caso

La penna degli Altri
di MV
giovedì, 06 agosto 2026 alle 8:49
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IL ROMANISTA (G. FASAN) - Cinque piani di abbonamento presentati a metà luglio, non di certo “regalati”, anzi con qualche aumento, e diverse modalità per gestire al meglio i dispositivi. [...] Il broadcaster della Serie A è finito di nuovo nell’occhio del ciclone di tanti sostenitori romanisti che hanno protestato sui social e nelle radio questa volta per un problema specifico e dal sapore soprattutto “estivo”. Si tratta delle amichevoli di pre-campionato acquistate in esclusiva e trasmesse dalla piattaforma di streaming. [...] Ma il tema che è nato riguarda la visione contemporanea della partita in streaming per quegli abbonati che pagano per questa funzionalità anche se collegati su rete diversa. A seconda del piano di abbonamento prescelto e sottoscritto, Dazn consente infatti di utilizzare due dispositivi contemporaneamente o nella stessa rete o, pagando di più, anche su reti diverse. Tradotto: papà al mare e figlio in montagna erano tranquilli, con l’abbonamento top, di poter vedere la Roma entrambi in streaming. Ma non è così, perché per le amichevoli la funzione non è sbloccata. [...] Certamente un inconveniente (Dazn non ha ancora chiarito se è una scelta o un bug) inaspettato, ma da tener presente quando si programmano le vacanze.

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