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Bah, il messaggio di Arena dopo il grave infortunio: “Tornerai più forte di prima”

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di AlessandroLM
martedì, 04 agosto 2026 alle 15:10
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Antonio Arena ha voluto far sentire la propria vicinanza a Muhammed Bah dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. L’attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagram dedicata al compagno, costretto a fermarsi per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.“Nessuno merita quello che stai passando, ma hai già superato questo infortunio in passato e non ho alcun dubbio che ti riprenderai ancora una volta e tornerai più forte di prima. Ti auguro il meglio per la tua guarigione”, ha scritto Arena, incoraggiando Bah in un momento particolarmente difficile. Un messaggio di affetto e sostegno, con la speranza di rivederlo presto in campo.

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