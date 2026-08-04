Bah, il messaggio di Arena dopo il grave infortunio: “Tornerai più forte di prima”

La Roma accelera per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta da 13 milioni di euro più 3 milioni di bo...
Nico Gonzalez è stato proposto alla Roma. L’esterno argentino della Juventus è finito tra i nomi valutati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento la pista non sembra de...
La Roma continua a seguire con attenzione la situazione di Endrick, uno dei profili monitorati per rinforzare l’attacco in questa sessione di mercato. Sul talento brasiliano del Real Madrid, però, aum...
La Roma sarebbe pronta, nella giornata di oggi, a fare un nuovo tentativo per Read. Ma non ci sarà nessun gioco al rialzo da parte del club. In lista ci sarebbe anche Molina secondo il giornalista e p...
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