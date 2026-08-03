Infortunio Bah, ufficiale: c'è la rottura del crociato

La risonanza magnetica di questa mattina ha rivelato quello che già dentro la Roma si temeva: Mohamed Bah ha riportato rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'infortunio è avvenuto nel primo tempo della sfida contro il Cardiff.

Il calciatore sarà sottoposto prossimamente ad un intervento chirurgico dal dr. Georg Ahlbaumer. I tempi di recupero sono stimati in circa 9 mesi.