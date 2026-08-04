Calciomercato Roma, su Endrick c’è anche il Fenerbahce: il Real valuta il prestito

La Roma accelera per Nahuel Molina. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, il club giallorosso ha presentato all’Atletico Madrid un’offerta da 13 milioni di euro più 3 milioni di bo...
Antonio Arena ha voluto far sentire la propria vicinanza a Muhammed Bah dopo il grave infortunio rimediato nell’amichevole contro il Cardiff. L’attaccante della Roma ha condiviso una storia su Instagr...
Nico Gonzalez è stato proposto alla Roma. L’esterno argentino della Juventus è finito tra i nomi valutati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo, ma al momento la pista non sembra de...
La Roma sarebbe pronta, nella giornata di oggi, a fare un nuovo tentativo per Read. Ma non ci sarà nessun gioco al rialzo da parte del club. In lista ci sarebbe anche Molina secondo il giornalista e p...
Loading