Wesley torna in gruppo: potrebbe essere convocato per l'amichevole contro il Newport

Delle buone notizie arrivano dal ritiro in Galles della Roma: questa mattina infatti Wesley è tornato a lavorare con il gruppo. E Gasperini lo convocherà probabilmente per l'amichevole di oggi che i giallorossi hanno in programma contro il Newport.

Un sospiro di sollievo, dopo che ieri il giocatore non si era allenato con il resto della squadra. Due giorni di riposo, poi tutto rientrato.