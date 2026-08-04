Wesley torna in gruppo: potrebbe essere convocato per l'amichevole contro il Newport

Il profilo di Mattia Ruggeri è stato accostato diverse volte nel corso di questa sessione di mercato alla Roma. Ma nelle ultime ore, secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, l'Aston Villa è...
Totti e Guardiola. Una storia dell'ex capitano della Roma su Instagram immortala proprio Francesco con l'ex allenatore del Manchester City. "Che incontri" è la frase che accompagna lo scatto. Uno era...
La Roma starebbe pensando a Yahia Jlidi, nazionale tunisino Under 17, di proprietà dell'Angers. Non ci sono solamente i giallorossi sul giocatore, ma anche il Lione. Nelle scorse settimane la società...
Si è parlato nei giorni scorsi anche della situazione relativa a Mastantuono, accostato alla Roma. Ma secondo le ultime informazioni sull'esterno che il Real Madrid vuole cedere in prestito in Europa,...
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