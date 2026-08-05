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Calciomercato Roma, Fofana piano B: il Lione lo valuta 40 milioni

Mercato
di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 8:27
Fofana
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Il calciomercato della Roma è nella sua fase più calda. La vittoria arrivata contro il Newport se da un lato ha strappato un sorriso a Gasperini per le prestazioni di chi è sceso in campo, dall'altro ha evidenziato ancora una volta la necessità di intervenire in alcune zone specifiche. Manca un laterale di fascia, con Wesley e Rensch gli unici a disposizione, motivo per cui proseguono i contatti con Cacciamani del Torino. Ma è in attacco che la Roma può - e deve - fare il colpo grosso per Gasperini, che continua ad aspettare l'esterno offensivo.
Antonio Nusa resta il primo nome, ma il Lipsia è bottega cara e non intende fare sconti sui 55-60 milioni richiesti. Il piano B, come riportato da Il Corriere dello Sport è Malick Fofana del Lione. Il belga, classe 2005, viene da una stagione complicata a causa di un infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fuori a lungo, motivo per cui ci sarebbe un leggero scetticismo sulle sue condizioni. Per Fofana, seguito anche dall'Atalanta, il Lione chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Non ci sarebbero problemi, invece, lato ingaggio calciatore: percepisce 1,5 milioni a stagione in Francia, a Roma potrebbe guadagnare circa 2,5 bonus compresi.

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