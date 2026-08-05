Calciomercato Roma, Fofana piano B: il Lione lo valuta 40 milioni

Riccardo Pagano ha da poco lasciato la Roma in direzione Cesena, trasferendosi a titolo definitivo dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Roma e aver fatto tutta la trafila delle varie unde...
La Roma vira su Nahuel Molina, senza mollare Givairo Read. Le difficoltà nella trattativa con il Feyenoord hanno aperto un secondo binario, ma non chiuso il primo. Il ds D'Amico continua a lavorare pe...
Sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, la Roma è tornata a sorridere. Da un poker subito a uno inflitto: dopo la sconfitta contro il Cardiff City, è arrivata la vittoria per 4-1 sul Newport County. [...]...
La virata a destra. Visto il prolungarsi del braccio di ferro col Feyenoord per Read, la Roma ha avviato un altra trattativa, parallela, per l'esterno destro titolare che Gasperini attende a centrocam...
Loading