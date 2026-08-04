Instagram, Soulé: "Continuiamo a prepararci insieme"

La Roma valuta diversi profili per rinforzare il proprio reparto offensivo. Tony D'Amico è al lavoro per consegnare a Gasperini rinforzi di livello e il focus principale è certamente sull'attacco. Tra...
La Roma valuta molto attentamente il profilo del giovane Alessio Cacciamani. Il classe 2007 di proprietà del Torino, che ha giocato in prestito alla Juve Stabia nell'ultima stagione, è un nome finito...
Un ritiro sfortunatissimo per il giovane Bah. Il centrocampista giallorosso si è infortunato nell'amichevole contro il Galles e purtroppo il bollettino medico non ha portato buone notizie: rottura del...
Dopo la vittoria per 4-1 contro il Newport County, la Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a proseguire il proprio ritiro in Galles. Nella giornata di domani la squadra riposerà nella mattinata, con...
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