Instagram, Soulé: "Continuiamo a prepararci insieme"

Dopo il successo per 4-1 ottenuto contro il Newport County, è arrivato un messaggio social da parte di Mati Soulé. L'argentino classe 2003, che ha siglato la quarta rete dei giallorossi nel test amichevole, è sempre al centro di molte voci di mercato che lo vedono come il principale indiziato per lasciare la Capitale. Soulé, però, è completamente focalizzato sulla Roma e su un post pubblicato su Instagram ha scritto: "Continuiamo a preparaci insieme". Un messaggio chiaro in cui l'argentino ha mostrato tutto il suo entusiasmo.