Castro e Koulierakis in gol col Newport. Vittoria (4-1) davanti a Ryan Friedkin

Sotto lo sguardo di Ryan Friedkin, la Roma è tornata a sorridere. Da un poker subito a uno inflitto: dopo la sconfitta contro il Cardiff City, è arrivata la vittoria per 4-1 sul Newport County. [...]

È sempre calcio d'agosto ma, rispetto alla brutta figura di sabato scorso, la squadra di Gasperini è apparsa più tonica. Dopo qualche difficoltà, a sbloccare il risultato ci ha pensato al 37' Hermoso, schierato in mediana dal tecnico. Nella ripresa, poi, sono arrivate le prime gioie da romanisti per Castro (su rigore) e Koulierakis, prima del 4-0 di Soulé, entrato a gara in corso. Di Cameron il gol della bandiera per i gallesi.

(Corsera)