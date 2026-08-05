News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Ritiro Roma: Ryan Friedkin presente per l'allenamento odierno insieme al CEO Galantic. Il vicepresidente entra nello spogliatoio per salutare la squadra (FOTO E VIDEO)

Ritiro Roma
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 16:10
Friedkin Galantic
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Galles. La squadra di Gasperini è in campo per la sessione pomeridiana e il vicepresidente ha fatto il suo arrivo insieme al nuovo CEO Galantic. Inoltre, Ryan Friedkin è entrato negli spogliatoi per salutare la squadra. Un segnale di vicinanza certamente non indifferente. 

APPENA ARRIVATO

Ritiro Roma

Ritiro Roma: si allenano i calciatori subentrati contro il Newport. Partitella a campo ridotto ed esercizio di forza. Navette per Malen (FOTO E VIDEO)

ago 05, 15:59

Prosegue il lavoro della Roma in Galles. Nella giornata odierna è prevista una sessione pomeridiana che ha avuto inizio alle ore 16. Prima c'è stata una parte video, poi sono scesi in campo solamente...

anthony taylor 1izhfnbye37gr15mvfjnxhaddp

Taylor riparte dalla Turchia e diventa il nuovo direttore degli arbitri. La federazione: "Un élite del calcio mondiale"

ago 05, 15:09

Anthony Taylor riparte dalla Turchia. L'ex arbitro inglese, che ha annunciato il ritiro dall'attività nelle scorse settimane, è stato nominato direttore dell'élite arbitrale della Federcalcio turca (T...

hall-of-fame-31

Italia, Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre: voluto da Malagò e Ranieri

ago 05, 14:47

Gianfranco Zola è il nuovo coordinatore delle giovanili azzurre. L'ex calciatore del Chelsea e attuale vicepresidente della Lega Pro affiancherà il coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. "Mi metto a d...

Read3

Calciomercato Roma: retroscena Read. Il Feyenoord ha rifiutato un'offerta da 25 milioni di euro più 4 di bonus

ago 05, 14:18

La Roma ha cambiato obiettivo per la corsia di destra. Dopo le alte richieste del Feyenoord per arrivare a Givairo Read, i giallorossi hanno virato su Molina per rinforzare la fascia destra. L'accordo...

NOTIZIE POPOLARI
molina

Calciomercato Roma, è fatta per Molina: atteso l’arrivo nella Capitale

ago 05, 9:24
soulé cannes

Roma, il diktat dei Friedkin è chiaro: contenimento dei costi e cessione pesante. Soulé il nome caldo

ago 04, 18:29
cacciamani

Calciomercato Roma: per Cacciamani la richiesta del Torino è di 15+5 milioni

ago 05, 11:01
nusa 1

Calciomercato Roma: possibile offerta al rialzo per Nusa. Vivi i contatti con il Lione per Fofana

ago 05, 10:43
Molina

Calciomercato Roma: Molina da record con l'Atletico. Secondo difensore della Liga per gol e assist nelle ultime 4 stagioni

ago 05, 10:25
Endrick

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Endrick ha comunicato al Real Madrid di voler lasciare il club

ago 05, 00:30
VAI AL CANALE
Foto
Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Ritiro Roma: allenamento pomeridiano in Galles 5.08.2026

Newport-Roma 04.08.2026

Newport-Roma 04.08.2026

Loading