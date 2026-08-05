Ritiro Roma: Ryan Friedkin presente per l'allenamento odierno insieme al CEO Galantic. Il vicepresidente entra nello spogliatoio per salutare la squadra (FOTO E VIDEO)

Dopo aver presenziato alla gara amichevole contro il Newport County, Ryan Friedkin è presente anche oggi al centro sportivo d'allenamento in cui si sta svolgendo il ritiro della Roma a Hensol, in Galles. La squadra di Gasperini è in campo per la sessione pomeridiana e il vicepresidente ha fatto il suo arrivo insieme al nuovo CEO Galantic. Inoltre, Ryan Friedkin è entrato negli spogliatoi per salutare la squadra. Un segnale di vicinanza certamente non indifferente.

🟡🔴Ritiro Roma: ecco l’arrivo al centro d’allenamento in Galles di Ryan Friedkin insieme al CEO Galantic 👥#ASRoma pic.twitter.com/m18qpeFeGH — laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026