Ritiro Roma: Ryan Friedkin presente per l'allenamento odierno insieme al CEO Galantic. Il vicepresidente entra nello spogliatoio per salutare la squadra (FOTO E VIDEO)

🟡🔴Ritiro Roma: ecco l’arrivo al centro d’allenamento in Galles di Ryan Friedkin insieme al CEO Galantic 👥#ASRoma pic.twitter.com/m18qpeFeGH— laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026
🟡🔴 #RyanFriedkin e il CEO #Galantic presenti per l’allenamento pomeridiano della squadra di #Gasperini 🏃🏻♂️— laroma24.it (@LAROMA24) August 5, 2026
👤Il vicepresidente è entrato negli spogliatoi per salutare la squadra 😌#ASRoma pic.twitter.com/iJofoic0QO
Prosegue il lavoro della Roma in Galles. Nella giornata odierna è prevista una sessione pomeridiana che ha avuto inizio alle ore 16. Prima c'è stata una parte video, poi sono scesi in campo solamente...
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