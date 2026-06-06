Roma, occhio alle rivali. Fenerbahce e Atletico: assalto a Greenwood. Gasp deve fare presto

Da una parte la Turchia, dall'altra la Spagna. Insomma, le insidie arrivano un po' da tutte le parti e riguardano proprio Mason Greenwood, l'obiettivo numero uno della Roma. Già, perché al Fenerbahce ieri Hakan Safi, candidato alla presidenza del club di Istanbul, ha annunciato di avere in mano un accordo con il giocatore inglese. Mentre a Madrid a mettere gli occhi sull'attaccante inglese è stato direttamente il Cholo, Diego Simeone, l'allenatore dell'Atletico. Ed allora bisogna fare presto, se si vuole ancora sognare lo sbarco in giallorosso di Greenwood. Perché gli avversari sono ricchi e pericolosi, anche se la Roma ha una carta: Gasperini, che garantirebbe al giocatore un calcio molto più offensivo delle rivali.

Al Fenerbahce le elezioni andranno in scena proprio in questo weekend e ieri Safi che sembra però essere il candidato debole - nel presentare la sua candidatura ha lanciato un video con l'immagine di Greenwood che fa 4 con le dita, come gli eventuali anni di contratto che Mason sarebbe pronto a firmare con il club turco. «Greenwood ha accettato la nostra offerta e ora siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino richiesto dal Marsiglia», ha detto lo stesso Safi, che se dovesse vincere sarebbe pronto a chiudere subito l'operazione. Greenwood, tra l'altro, nelle ultime ore ha anche iniziato a seguire Hakan Safi sui social, un indizio non secondario. Ed a convincere il giocatore sarebbe stato un'offerta super a livello d'ingaggio: sembra tra i 6,5 ed i 7 milioni di euro, contro i 4,5 che gli aveva invece proposto la Roma.

Ma c'è anche il Cholo sulle tracce dell'inglese, che segue da almeno tre anni, da quando Mason decise di lasciare l'Inghilterra e accettare l'offerta del

Getafe. In quella stagione il destino dei due si incrociò nelle due partite della Liga, con un 3-3 al Wanda Metropolitano e una sconfitta per 0-3 del Getafe nel ritorno. Greenwood non lasciò il segno - inteso come gol e assist - ma giocò due gare positive. E ora il Cholo lo considera addirittura "l'attaccante ideale" per aumentare il peso del suo attacco. [...]

Ma se poi Greenwood dovesse direzionarsi davvero verso altri lidi, allora la Roma è pronta a virare sul piano B. Che non si allontana poi tanto dall'inglese, considerando che l'uomo individuato come alternativa gioca anche lui a Marsiglia e si chiama Igor Paixao. Il brasiliano in miniatura (è alto appena 1,68) che a Trigoria seguono dai tempi del Feyenoord, anche in virtù delle prestazioni nelle quattro sfide dirette di Europa League tra 2023 e 2024 (in cui il brasiliano segnò ai giallorossi due reti). Il brasiliano piace anche tanto a Gasperini, che prima di andare via da Bergamo lo aveva segnalato all'Atalanta nel caso di un eventuale addio di Ademola Lookman (guarda caso poi finito proprio all'Atletico Madrid). Costato 30 milioni un anno fa, il Marsiglia oggi per cederlo ne chiede almeno 35. [...]

(gasport)