Roma dolce casa

IL TEMPO (L. PES) - Mancini nel presente e nel futuro. Il difensore è uno dei punti fermi, anzi fermissimi, della Roma che verrà. Gasperini ne ha chiesto la conferma in tempi non sospetti e ora più che mai, dopo l'ennesima annata da trascinatore, il tecnico vuole contare su di lui. E la conferma è arrivata dalla voce del tecnico bergamasco. Un accordo trovato ormai mesi fa per il rinnovo di contratto con i giallorossi fino al 2029. Il difensore, che ha ancora un accordo fino al termine della prossima stagione, guadagnerà attorno ai 3 milioni ma dopo la frenata sui rinnovi post Inter-Roma, deve ancora apporre la firma sul nuovo contratto. Come per gli altri calciatori in attesa di mettere nero su bianco il matrimonio con la Roma, anche Mancini attende l'arrivo del nuovo ds D'Amico e, soprattutto il rientro nella Capitale di Ryan Friedkin che tra le priorità più impellenti ha proprio le trattative per i contratti che riguardano in primis i calciatori in scadenza (Dybala su tutti) e poi anche Mancini che vuole restare ancora in giallorosso.

Non è escluso che rispetto agli accordi delle scorse settimane potrebbe essere discusso un ritocco a rialzo. La Champions e l'idea dell'Inter, seppur molto mediatico vista la ferma volontà del calciatore, offrono l'opportunità di provare a chiedere qualcosa in più. Ma di ombre sul futuro non ce ne sono, Gasperini vuole ricostruire la difesa della sua Roma ancora sulla leadership di Mancini, arrivato ormai alle porte della sua ottava stagione con una maglia che sente come una seconda pelle. Ancora fresche le immagini della festa con i tifosi dopo la doppietta decisiva al derby, fotografia di un legame cresciuto negli anni. In più, per la prima volta da quando è in giallorosso, c'è la sfida Champions da giocarsi con la solita determinazione. Insomma, tutte le strade portano alla firma, anche se ci vorrà qualche tempo in più. Intanto, seppur ancora ufficialmente sotto contratto con l'Atalanta, il lavoro di D'Amico e Gasperini prosegue. Il reparto offensivo resta la priorità assoluta per il mercato estivo con un nome su tutti in cima alla lista dei desideri del tecnico. Quello di Mason Greenwood per il quale il Marsiglia continua a chiedere più di 50 milioni. Ma dalla Turchia è arrivata la promessa del candidato presidente del Fenerbahce Hakan Safi che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'ala inglese. «L'accordo è stato raggiungo dal punto di vista del giocatore per quattro anni e siamo pronti a pagare al Marsiglia la quota di trasferimento». Strada in salita, quindi, per la Roma che qualora dovesse diventare presidente Safi, si vedrebbe scavalcata in partenza nella corsa all'attaccante. Le alternative non mancano con i nomi di Nusa, Tel, Tzolis e Summerville.