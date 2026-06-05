Pastorella (ex dirigente Roma): "La Champions è un grande risultato. È un trampolino di lancio per il club"

Francesco Pastorella, ex dirigente Sostenibilità e Relazioni comunitarie della Roma e ora Global Chief Sustainability & Relations Officer per Rothschild Dynasty ha spiegato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano, l'importanza di partecipare alla massima competizione europea per club, la Champions League: "La qualificazione in Champions della Roma è stato un grande risultato e una soddisfazione per i protagonisti, per i tifosi, ma sarà anche un ulteriore trampolino di lancio per il club".

Durante il suo periodo da dirigente giallorosso lei ha vissuto due finali europee

«Quando la Roma raggiunse le finali di Tirana e Buda-pest, intuimmo che quelle occasioni potevano diventare qualcosa di più di una partita. La credibilità costruita sul campo genera opportunità che non si inseguono: arriva-no. Dopo Budapest, Wizz Air mi contattò direttamente. Non avevamo cercato quella conversazione: avevano osservato il nostro lavoro extra campo, ne avevano compreso il potenziale e vollero farne parte. Lo stesso accadde con Toyota: non si trattava di vendere uno spazio su una maglia, ma di condividere una vi-sione, quella dello sport come infrastruttura di inclusione sociale. Da li nacque "Superiamo gli Ostacoli", un progetto costruito per durare, non per apparire».

Tra le iniziative più conosciute del suo percorso c'è «Amami e Basta», contro la violenza sulle donne.

«È uno dei progetti più significativi della mia carriera. Nacque durante la pandemia, quando la violenza domestica cresceva in silenzio. La scelta strategica fu una campagna triennale con eventi mensili: continuità voluta. Segnali costanti ai giovani, figure pubbliche per amplificare, visibilità misurabile. Perché le grandi aziende non cercano episodi: cercano piattaforme. Finanziammo formazione professionale, migliorammo protocolli ospedalieri e ispirammo modifiche normative. Un progetto sociale diventato poi, con metodo, un ecosistema». [...]

(corsera)



