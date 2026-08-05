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Instagram, Ndicka: "Mi sento bene e lavoro sodo con la squadra" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 05 agosto 2026 alle 15:50
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Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi, che ieri hanno sconfitto in amichevole in Newport County per 4-1, continuano la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Evan Ndicka con un post sul proprio profilo Instagram ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Ritornare al ritmo. Mi sento bene e lavoro sodo con la squadra" ha scritto il difensore.

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