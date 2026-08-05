Instagram, Ndicka: "Mi sento bene e lavoro sodo con la squadra" (FOTO)

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi hanno svolto una nuova seduta d’allenamento tra esercizi di stretching, torelli, partitelle a campo ridotto e scatti, continuando la p...
La Roma definisce due operazioni in uscita. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora, Angelino ha superato le visite mediche con il Deportivo La Coruña e si trasferirà in prestito con...
Con l’arrivo di Nahuel Molina ormai definito, la Roma è pronta a concentrare tutti gli sforzi sul reparto offensivo. Come riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso ha deciso di affondare sul te...
Chi sceglierebbe Niccolò Pisilli tra alcuni dei migliori centrocampisti degli ultimi anni? Con noi di LaRoma24.it, il talento della Roma si è messo alla prova in un simpatico gioco durante il ritiro,...
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