Instagram, Ndicka: "Mi sento bene e lavoro sodo con la squadra" (FOTO)

Prosegue il lavoro della Roma nel ritiro in Galles. I giallorossi, che ieri hanno sconfitto in amichevole in Newport County per 4-1, continuano la preparazione in vista dell'inizio della stagione. Evan Ndicka con un post sul proprio profilo Instagram ha espresso tutto il suo entusiasmo: "Ritornare al ritmo. Mi sento bene e lavoro sodo con la squadra" ha scritto il difensore.