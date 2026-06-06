Ndicka, non c'è solo l'Inter: si muove pure il Tottenham

Lo stallo per D'Amico, diesse in pectore, non agita la Ro-ma. L'annuncio, a quanto pare, non e la priorità dei Friedkin, consapevoli che Tony — bloccato da dettagli burocratici (lascerà un mese di stipendio all'Atalanta) — sta già seguendo le indicazioni di Gasperini. Da lunedì sarà ancora più presente. Già chiesta la deroga alla Lega per permettergli — prima dell'1 luglio — di partecipare alle riunioni in Lega e formulare proposte. L'unico impaziente è l'allenatore. Che vorrebbe due dei tre titolari richiesti entro il 13 luglio al via del ritiro. Con Greenwood sempre in prima fila tra i rinforzi, sul quale però si muove anche il Fenerbahce, il cui candidato presidente ha annunciato l'accordo con il giocatore. Ad aspettare D'Amico, oltre a Gian Piero, i manager dei tre giocatori in scadenza: Dybala, Pellegrini e Celik hanno dato la loro disponibilità a restare all'allenatore ma da fine maggio sono stati messi in stand by, essendo uscito di scena il diesse Massara, incaricato inizialmente di prospettare ai rispettivi manager su quali basi la Roma avrebbe proposto il rinnovo. [...]

Il vantaggio della società giallorossa rimane la Champions, competizione che per ora li vincola a continuare l'avventura con Gasperini. È lo stesso motivo che rende difficile il trasferimento di Ndicka al Tottenham: l'ivoriano, puntato anche da Chivu per la difesa dell'Inter, è obiettivo di De Zerbi per la prossima stagione. Il club londinese ha interpellato il manager del giocatore anche per conoscere la cifra chiesta della Roma, sui 35 milioni, per cedere Evan. Ma da convincere è proprio il difensore. [...]

(corsera)