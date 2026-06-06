Dopo il caso Internazionali, derby a dicembre e aprile

Dopo le polemiche sui sorteggi della stagione appena terminata — con il grande pasticcio della concomitanza tra il derby e la finale degli Internazionali di tennis — si riparte per una nuova annata di calcio. Ecco la sentenza dell'algoritmo: i derby sono stati programmati alla quindicesima giornata, il 13 dicembre, e alla trentaduesima, il 18 aprile. Poi sotto con i giallorossi. Si parte il 23 agosto all'Olimpico contro la Fiorentina. Nelle prime otto giornate, poi, Atalanta alla terza, Inter alla quinta e Napoli all'ottava, con in mezzo anche la trasferta di Como. Le altre grandi sfide vedranno la Roma affrontare il Milan alla 19esima giornata all'Olimpico e poi a San Siro alla 36esima. Contro la Juventus gli incroci saranno alla I6esima e alla 27esima giornata, mentre la sfida con l'Inter tornerà alla 31esima. Il campionato si chiuderà infine il 30 maggio con la trasferta di Cagliari. [...]

(La Repubblica)