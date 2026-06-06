La Roma non molla Greenwood e spunta l’alternativa Paixao. Caso D’Amico: il ds a Bergamo per liberarsi dalla Dea

D'Amico a Bergamo per essere liberato dall'Atalanta, Totti che dice "non mi aspettavo la Roma in Champions League" e tutte le novità su Greenwood (Roma ancora in corsa ma la richiesta del Marsiglia è di 55 milioni complessivi), con Paixao che pare essere proprio l'alternativa al giocatore del Marsiglia. Un sabato di giugno ma sembra di fine agosto per le notizie di oggi. Ah, è passato anche un anno esatto dall'annuncio di Gian Piero Gasperini alla guida dei giallorossi.
Dalla Turchia si parla anche del Marsiglia su Ndicka. Poi le date del ritiro (prima parte a Trigoria dal 13 luglio al 27 e poi in Galles dal 30 o il 31) e anche tutti gli appuntamenti del settore giovanile, con le fasi finali di tutti i campionati.
I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA
GASPORT - ANGELINO VUOLE RIPARTIRE E CONVINCERE GASPERINI
CORSPORT - VLASIC, IL JOLLY DELLA ROMA
DALLA TURCHIA: ANCHE IL MARSIGLIA SU NDICKA
CALCIOMERCATO ROMA: PAIXAO ALTERNATIVA A GREENWOOD. IL MARSIGLIA CHIEDE 35 MILIONI
D'AMICO ROMA: IL DS A BERGAMO PER TRATTARE LA RISOLUZIONE CON L'ATALANTA
SETTORE GIOVANILE: TUTTI GLI APPUNTAMENTI
LAROMA24.IT - GASPERINI: 365 GIORNI DI ROMA
IN THE BOX - CAMPIONATO DI CALCIO SERIET'A'
RITIRO ROMA: PRIMA PARTE A TRIGORIA POI IN GALLES
CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI ANCORA IN CORSA PER GREENWOOD: IL MARSIGLI CHIEDE 55 MILIONI COMPLESSIVI
TOTTI: "NON MI ASPETTAVO LA ROMA IN CHAMPIONS"
MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO
LR24