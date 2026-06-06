PRUZZO: "La priorità sono le plusvalenze, non i rinnovi" - MANGIANTE: "L'Atalanta non libera D'Amico per non favorire una concorrente"

L'inizio della sessione estiva mette la Roma di fronte a scadenze finanziarie e nodi burocratici che stanno rallentando la pianificazione del futuro. Roberto Pruzzo indica quale debba essere la priorità del club in questa fase: "In questo momento la priorità sono le plusvalenze entro il 30 giugno non i rinnovi dei calciatori in scadenza". Uno stallo, quello operativo, che secondo Angelo Mangiante è legato anche alle resistenze dell'Atalanta: "L’Atalanta non aveva fretta di liberare D’Amico per non favorire una diretta concorrente e di conseguenza la Roma al momento è ferma su svariate situazioni come i rinnovi di contratto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

In questo momento la priorità sono le plusvalenze entro il 30 giugno non i rinnovi dei calciatori in scadenza. Greenwood? Non parteciperei ad aste (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Vlasic? Sta facendo bene e ha le caratteristiche che piacciono a Gasperini. Non so se abbia il carattere giusto per giocare nella Roma (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

L’ultima parte della stagione sarà molto difficile, ma tutto dipende dal momento che attraversano le squadre, soprattutto quelle più forti, quando le affronti in quella determinata fase del campionato (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Calendario? Tanto bisogna affrontarle tutte. L’incastro che mi preoccupa di più è quello con la terza e la quarta fascia delle partite di Champions: sono gare in cui devi accumulare un bottino di punti per riuscire a passare il turno. D’Amico? Da una parte c’è una persona che morde il freno, ma dall’altra manca la proprietà che risolva la situazione. Penso che D’Amico, alla fine, dovrà risolversi il problema da solo (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Tutte le squadre hanno dei problemi, solo Inter e Napoli ne hanno meno. D’Amico deve risolvere il contratto con l’Atalanta, se non lo risolve può essere difficile intavolare le trattative (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5)

Non credo che Vlasic sia un profilo che voglia Gasperini. A tutti piace Greenwood, ma si sta correndo un po’ troppo sul suo nome (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5)

L’Atalanta non aveva fretta di liberare D’Amico per non favorire una diretta concorrente e di conseguenza la Roma al momento è ferma su svariate situazioni come i rinnovi di contratto (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport, 90.9)