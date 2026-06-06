D'Amico: il CFO Morrow in contatto con Luca Percassi per negoziare la buonuscita del Ds, ufficialità prevista all'inizio della prossima settimana

La Roma si appresta ad accogliere Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo, ma l'annuncio ufficiale ha subito rallentamenti a causa di una complessa trattativa finanziaria con l'Atalanta. La definizione dell'accordo è stata rallentata dai rapporti non idilliaci tra Gian Piero Gasperini e l'amministratore delegato nerazzurro Luca Percassi, oltre che dalle pendenze economiche legate al contratto del dirigente.

Nel dettaglio, l'accordo di D'Amico con i bergamaschi prevedeva una serie di premi di valorizzazione e bonus sulle plusvalenze. L'Atalanta – che dieci giorni fa ha esonerato il dirigente sostituendolo con Giuntoli, pur senza aver ancora formalizzato la risoluzione consensuale – pretende che sia la famiglia Friedkin a farsi carico di tali cifre per sbloccare lo stallo ed evitare lungaggini legali.

La mossa decisiva per sbloccare la situazione è arrivata nelle ultime ore: come riferito da Peppe Lomonaco, il CFO giallorosso Jason Morrow ha avviato contatti diretti con Luca Percassi per negoziare la buonuscita. Il colloquio tra le due dirigenze dovrebbe rivelarsi risolutivo, consentendo alla Roma di ufficializzare l'arrivo di D’Amico all'inizio della prossima settimana.

(Manà Manà Sport)