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Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Marsiglia su Ndicka

06/06/2026 alle 16:38.
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Sono tanti gli estimatori in Itala e in Europa per Evan Ndicka, tra i possibili sacrificabili della Roma per questioni di bilancio. Come scrivono dalla Turchia, oltre a Inter e Tottenham, anche il Marsiglia starebbe monitorando la situazione del difensore ivoriano. Il fatto di giocare la Chhampions, però, potrebbe far pendere il giocatore verso la permanenza a Roma.