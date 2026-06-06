Calciomercato Roma, dalla Turchia: anche il Marsiglia su Ndicka

Sono tanti gli estimatori in Itala e in Europa per Evan Ndicka, tra i possibili sacrificabili della Roma per questioni di bilancio. Come scrivono dalla Turchia, oltre a Inter e Tottenham, anche il Marsiglia starebbe monitorando la situazione del difensore ivoriano. Il fatto di giocare la Chhampions, però, potrebbe far pendere il giocatore verso la permanenza a Roma.

? #ASRoma Tottenham, Inter and Marseille are monitoring Roma defender Evan Ndicka.



? The 26‑year‑old Ivorian made 31 Serie A appearances last season, scoring 3 goals.



? The Champions League factor could persuade him to stay at Roma. https://t.co/TZSUNxuKSW pic.twitter.com/F0w646cPDG — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 6, 2026



