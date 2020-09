Ai dettagli la trattativa per Kumbulla, Milik si può chiudere entro il week end. Fienga: "Vogliamo costruire un progetto solido"

Ore caldissime quelle del mercato della Roma, che sembra ormai vicinissima a tesserare Marash Kumbulla dal Verona. Qualche intoppo in più per Arkadiusz Milik: in giornata è circolata la voce - poi smentita - di un rifiuto della destinazione giallorossa da parte dell'attaccante polacco, che sembra comunque destinato ad essere il prossimo centravanti della Roma. A Trigoria si continua a lavorare anche per Smalling, mentre in uscita Karsdorp sembra ormai ad un passo dal Genoa, che dialoga anche con Juan Jesus.

Ufficializzata in giornata la partnership della Roma con Tiscali: in occasione della conferenza stampa organizzata per l'occasione è intervenuto anche Guido Fienga: "Con Friedkin è un progetto a lungo termine", ha dichiarato il dirigente.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

LA REPUBBLICA - FRIEDKIN-RAGGI, DIALOGO IN SALITA. TYCOON IRRITATO

AS ROMA: TISCALI NUOVO PREMIUM PARTNER DEL CLUB (COMUNICATO)

CALCIOMERCATO ROMA: CONTATTI CON L'ENTOURAGE DI DE PAUL. SULL'ARGENTINO E' AVANTI IL LEEDS

TRIGORIA: PROSEGUE IL LAVORO IN VISTA DELL'HELLAS VERONA. PARTE DELLA SEDUTA IN GRUPPO PER KLUIVERT (FOTO)

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: SCAMBIO DI DOCUMENTI IN CORSO CON IL VERONA PER KUMBULLA. QUINQUENNALE DA 2 MILIONI PIU' BONUS AL GIOCATORE. BAMBA PUO' RIENTRARE NELL'OPERAZIONE

CALCIOMERCATO ROMA, MILIK FRENA L'AFFARE: 'NO' AL QUINQUENNALE DA 5 MILIONI A STAGIONE PROPOSTO DAI GIALLOROSSI

CALCIOMERCATO ROMA, RETROSCENA DZEKO: RAPPORTO FINITO CON FONSECA. I DUE SONO ARRIVATI ALLE MANI NEL POST SIVIGLIA

LR24 - CALCIOMERCATO ROMA: SMENTITE DA NAPOLI SUL 'NO' DI MILIK AI GIALLOROSSI. POSSIBILE CHIUSURA ENTRO IL WEEK END

CALCIOMERCATO ROMA: GIALLOROSSI ANCORA AL LAVORO PER SMALLING, PER ORA NESSUN ACCORDO

FOTO - TRIGORIA: PARTE DEL LAVORO IN GRUPPO PER KLUIVERT

FIENGA: "CON FRIEDKIN PROGETTO A LUNGO TERMINE. QUI PER FAR CRESCERE ANCORA LA ROMA" (VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: GENOA IN CHIUSURA PER KARSDORP. E ASPETTA IL 'SI'' DI JESUS: MANCA L'INTESA SULLO STIPENDIO

TRIGORIA: DOMANI ALLENAMENTO ALLE 10

CALCIOMERCATO ROMA: LA JUVE TENTA LA CHIAVE DE SCIGLIO PER ARRIVARE A DZEKO. VALUTAZIONE DI 10 MLN MA SI DISCUTE SULLA FORMULA

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24