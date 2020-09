Calciomercato Roma: contatti con l’entourage di De Paul. Sull’argentino è avanti il Leeds

L’infortunio di Zaniolo ha modificato i piani della Roma anche in tema di calciomercato. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica, l’ultimo nome che i giallorossi avrebbero messo nel mirino è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese. L’agente del trequartista ha confermato i contatti con la dirigenza della Roma, che si aggiunge così alla corsa per l’argentino sul quale è forte anche l’interesse del Leeds: gli inglesi hanno già avviato una trattativa con i friulani e sarebbero in vantaggio.

(Tele Radio Stereo)