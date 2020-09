Calciomercato Roma: giallorossi ancora al lavoro per Smalling, per ora nessun accordo raggiunto

Nonostante l'intesa tra Roma e Verona per il trasferimento di Kumbulla, stando alle cronache di mercato, nei pensieri dei giallorossi c'è ancora Chris Smalling. Come riferisce infatti il giornalista Fabrizio Romano, il club capitolino lavora al ritorno del difensore inglese, dopo la passata stagione in prestito dal Manchester United. Per ora, però, non è stato raggiunto nessun accordo con i Red Devils.

Marash Kumbulla to AS Roma deal is confirmed, here-we-go! ? Last details to be completed on next few hours, he’s gonna sign his contract until June 2025. Roma are still working on Chris Smalling with #MUFC but no agreement reached yet. ?? #transfers #Roma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2020