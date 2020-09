Calciomercato Roma: accordo raggiunto con il Verona per Kumbulla. Ora si cerca l’intesa con il giocatore

Marash Kumbulla è a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio su twitter, infatti, è stato raggiunto l’accordo tra i giallorossi e il Verona anche per quanto riguarda i dettagli. Per completare l’operazione ora manca solo l’intesa sull’ingaggio con il difensore albanese

#Kumbulla: accordo raggiunto anche nei dettagli tra @OfficialASRoma e @HellasVeronaFC, adesso si avanti per trovare intesa sull’ingaggio del giocatore @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 15, 2020