Calciomercato Roma: smentite da Napoli sul 'no' di Milik ai giallorossi. Possibile chiusura entro il weekend

ESCLUSIVA LR24 - Nelle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Milik avrebbe rifiutato la proposta di contratto avanzata dalla Roma, pari a 5 milioni all'anno per 5 stagioni. Un'indiscrezione, però, che non trova conferme dalle parti di Castelvolturno, quartier generale del Napoli.

Sempre da Napoli, filtra come manchi davvero poco all'accordo definitivo tra i due club per il passaggio di Milik in giallorosso, per un costo totale di 25 milioni di euro, tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus relativamente semplici. Possibile, stando a quanto apprende la nostra redazione, che l'affare venga definito entro il weekend che aprirà le porte alla Serie A.

LR24