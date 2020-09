Calciomercato Roma, Milik frena l'affare: 'no' al quinquennale da 5 milioni l'anno proposto dai giallorossi

GAZZETTA.IT (C. LAUDISA) - L'incastro del calciomercato edizione "Summer 2020" non è ancora completato: nonostante l'accordo di massima raggiunto tra Roma e Napoli, c'è da vincere ancora le resistenze di Milik che ha rifiutato la proposta contrattuale dei giallorossi, pari a 5 milioni di euro per 5 anni.

La resistenza dell'attaccante polacco blocca, di conseguenza, la cessione di Dzeko alla Juventus, che vorrebbe chiudere l'operazione inserendo De Sciglio oltre a un conguaglio economico. Resta tutto fermo, almeno finché Milik, in scadenza il 30 giugno 2021, non accetterà di cambiare la sua posizione.