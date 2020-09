FOTO - Trigoria: parte del lavoro in gruppo per Kluivert

Torna il campionato, con la Roma che sabato affronterà l'Hellas Verona nel primo turno di Serie A. Agli ordini di Fonseca, questa mattina i giallorossi sono scesi in campo per l'allenamento di giornata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: Justin Kluivert, dopo aver superato il Covid-19, ha svolto parte della seduta in gruppo prima di dedicarsi ad un lavoro individuale. Gli scatti di oggi: