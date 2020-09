Trigoria: prosegue il lavoro in vista dell’Hellas Verona. Parte della seduta in gruppo per Kluivert

La Roma prosegue il lavoro a Trigoria in vista dell’inizio del campionato, in programma sabato alle 20.45 sul campo dell’Hellas Verona. Questa mattina la squadra è scesa in campo intorno alle 10, con Justin Kluivert che ha definitivamente sconfitto il Covid-19 e ha svolto parte della seduta in gruppo prima di proseguire con il lavoro individuale, come da programma