Calciomercato Roma, retroscena Dzeko: rapporto finito con Fonseca. I due sono arrivati alle mani nel post Siviglia

Il futuro di Edin Dzeko, per la seconda estate consecutiva, è in bilico. Stando a quanto racconta Ilario Di Giovambattista nello spazio pomeridiano dedicato al calcio, il bosniaco stavolta sarebbe convinto a lasciare Roma, non avendo più alcun rapporto con il tecnico Fonseca.

I due, continua il racconto sull'emittente radiofonica, sarebbero praticamente venuti alle mani nel post partita di Siviglia-Roma, con l'intervento di Fazio che ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

(Radio Radio)