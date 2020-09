Friedkin-Raggi, dialogo in salita. Tycoon irritato

Il campionato è alle porte, mancano solo 5 giorni. La sfida di sabato a Verona incombe. Ma in città dove non si parla d’altro che dei Friedkin e delle loro agende, tengono banco anche il nuovo assetto della Roma e le sue prossime mosse. Quelle da effettuare sul mercato, certo. Ma si guarda anche ai movimenti politici. In ballo c’è sempre lo stadio della Roma, progetto da un miliardo di euro. Quando si vedranno, allora, i nuovi proprietari della Roma e la sindaca Virginia Raggi? Chi segue da vicino il dossier Tor di Valle non si sbilancia. Già, perché l’appuntamento fissato per domani per ora è saltato. I Friedkin, che avevano contattato il Campidoglio venerdì, non hanno gradito le fughe di notizie. “Sono riservatissimi, si sono straniti”, racconta chi ha cominciato a imparare usi e costumi dei texani Dan e Ryan. Così il vertice in Comune è stato rinviato a data da destinarsi. In agenda non c’è ancora un giorno fissato e la sensazione è che i due statunitensi potrebbero decidere di tirarla per le lunghe.

(La Repubblica)