Calciomercato Roma: Genoa in chiusura per Karsdorp. E aspetta il 'sì' di Jesus: manca l'intesa sullo stipendio

Col gong del mercato fissato per il prossimo 5 ottobre, la Roma lavora non solo alle entrate con i profili di Kumbulla e Milik in primo piano, ma anche alle cessioni. Potrebbe, infatti, lasciare la Capitale Rick Karsdorp: l'olandese è vicino al trasferimento al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, che può diventare obbligo al raggiungimento di un totale di presenze.

Non solo Karsdorp, il club rossoblù ha messo nel mirino Juan Jesus: come scrive su Twitter il giornalista Nicolò Schira, manca però l'accordo tra il Genoa e il brasiliano sullo stipendio e sulle commissioni. I liguri, in caso di mancato arrivo del giallorosso, valutano Bonifazi.