Calciomercato Roma: la Juve tenta la chiave De Sciglio per arrivare a Dzeko. Valutazione di 10 milioni per l'esterno ma si discute sulla formula

Confermato il tentativo della Juventus di inserire il cartellino di Mattia De Sciglio per arrivare ad Edin Dzeko. L'esterno si trasferirebbe alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dei giallorossi, ma stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato non avrebbe ancora accettato definitivamente la destinazione. Ore di riflessione per il classe '92 ex Milan.

(gianlucadimarzio.com)

Ulteriori dettagli sull'intreccio di mercato che porterebbe De Sciglio alla Roma. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira l'esterno si confronterà nelle prossime ore con i suoi agenti. A Trigoria preferirebbero prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre la Juventus è più orientata per una cessione immediata a titolo definitivo: valutazione di 10 milioni di euro.