Trigoria: domani allenamento alle 10

Prosegue la marcia di avvicinamento al ritorno in campo: la Roma è attesa in trasferta dall'Hellas Verona nella prima giornata di campionato in programma sabato alle 20.45. Domani, come ieri ed oggi, i giallorossi si alleneranno al mattino: appuntamento alle 10 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria.