PRUZZO: "Milik al posto di Dzeko? Lo farei" - PALIZZI: "Pericolose analogie tra Kumbulla e Iturbe"

Si avvicinano le ultime curve del calciomercato e s'accendono le trattative: una di queste, emersa nella serata di ieri, potrebbe portare Kumbulla alla Roma. "Forse 30 milioni per lui sono troppi, ma il giocatore c'è: è uno che va sempre sull'anticipo, contro la Juve marcò Dybala a tutto campo non facendolo muovere" dice Sandro Sabatini. Mentre Jacopo Palizzi ricorda le esperienze passate di acquisti dal Verona: "Vedo pericolose analogie tra Kumbulla e Iturbe".

Da 9 a 9, da Dzeko a Milik, parola ad un esperto della materia: "Dzeko per Milik lo farei assolutamente. Il polacco ha 26 anni e per almeno 5 anni può essere il titolare", firmato Roberto Pruzzo.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT, curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della Capitale. Buona lettura.

Ieri si è mosso qualcosa sul mercato. Per cedere Dzeko e prendere Milik devono esserci dei vantaggi per la Roma. Quindi a Trigoria qualcuno pensa che Milik possa far fare il salto di qualità, è comunque in scadenza, forse la pretesa del prezzo andava abbassata. Mi auguro che la Roma riprenda il campionato con Dzeko (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo 92.7)

Il prezzo per Milik è forse un po’ alto. Però l’affare dovrebbe far contente entrambe le parti. Bisogna capire quali siano i motivi che spingono la Roma a fare questa operazione. La Roma poteva tenere Dzeko e basta, anche se Fienga è stato chiaro, assegnando a Dzeko la scelta di un eventuale trasferimento. Bisognerebbe capire chi dei due spinge di più per il trasferimento. Io mi aspetto però anche un altro attaccante (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Credo che, a queste cifre, Kumbulla possa escludere Smalling. Si parla di 30 milioni, ma c'è sempre la carta Cetin. Potrebbe essere anche un segnale per lo United. Tutti e due li vedo difficili (PAOLO ROCCHETTI, Tele Radio Stereo 92.7)

Forse Kumbulla costerà un po' troppo alla Roma, ha fatto una buona stagione al Verona, ma è un giocatore giovane e di prospettiva. (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

La Roma ha l'accordo col Genoa per Karsdorp ma Fonseca vorrebbe aspettare la gara col Verona. Per il sostituto si parla di De Sceglio, ma non ho ne conferme ne smentite, forse è più la Juventus a spingere. (FILIPPO BIAFORA, Tele Radio Stereo 92.7)

Forse 30 milioni per Kumbulla sono troppi, ma il giocatore c'è: è uno che va sempre sull'anticipo, contro la Juve marcò Dybala a tutto campo non facendolo muovere. Credo che di Iturbe ce ne sia uno solo: se il giocatore lo volevano tutti vuol dire che può essere il titolare per i prossimi 10 anni (SANDRO SABATINI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Vedo pericolose analogie tra Kumbulla e Iturbe... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma si sta muovendo, è già qualcosa. Evidentemente la presenza dei Friedkin a Roma ha portato qualche effetto. Kumbulla? Buon acquisto, ma non al posto di Smalling. Milik? Non credo abbia problemi fisici, il giocatore mi piace ma non vale Dzeko: uno è un buon giocatore, l'altro è un campione (FURIO FOCOLARI, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Milik? Non è una buona notizia per la Roma perchè vuol dire che il giocatore migliore andrà via. I giallorossi ci andrebbero a rimettere in questa operazione. Dzeko alla Juve? Dipende tutto da Suarez, se l'uruguaiano passerà l'esame di italiano i bianconeri lo prenderanno. (ROBERTO RENGA, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)

Dzeko per Milik lo farei assolutamente. Il polacco ha 26 anni e per almeno 5 anni può essere il titolare. Dzeko sarà pure un campione, ma ha 35 anni e un ingaggio altissimo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Radio Radio Mattino - Sport e News)