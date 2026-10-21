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Roma Femminile: al via la vendita dei biglietti per la sfida con il Napoli

Roma Femminile
di Francesca Altobelli
roma femminile
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L'AS Roma ha comunicato i dettagli per l'acquisto dei biglietti relativi alla sfida di Serie A Femminile tra Roma Women e Napoli. La vendita dei tagliandi prende il via ufficialmente oggi, mercoledì 21 ottobre, per permettere a tutti i tifosi giallorossi di sostenere le campionesse d'Italia al Stadio Tre Fontane.
I biglietti saranno acquistabili esclusivamente online sul sito ufficiale del club. Ciascun utente potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per transazione.
Per la sfida contro le partenopee sono previste tariffe accessibili e promozioni dedicate ai più giovani:
  • Tribuana Centrale / Scoperte: Biglietto intero a partire da 10€.
  • Ridotto Under 16: Tariffa speciale a 5€ riservata a tutti i ragazzi che non hanno ancora compiuto 16 anni al momento dell'acquisto.
  • Ingresso Abbonati: La gara è inclusa nell'abbonamento Women Tre Fontane 2026/27.
I tifosi con disabilità non deambulanti (con eventuale accompagnatore) possono richiedere il titolo d'accesso inviando una mail all'indirizzo dedicato dell'AS Roma ([email protected]) entro i termini indicati dal club.
Un'altra sfida fondamentale per il cammino in campionato: la squadra chiama a raccolta il proprio pubblico per spingere le giallorosse verso i tre punti al Tre Fontane!
(asroma.com)

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