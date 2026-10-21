Roma Femminile: al via la vendita dei biglietti per la sfida con il Napoli

NAPOLI-ROMA a Colombo: Al Var Aureliano. Meraviglia Avar

ott 21, 12:39

Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Il match tra Napoli e Roma, in programma al Maradona sabato alle ore 18, sarà diretto dall'arbitro Colombo....