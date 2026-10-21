Roma Femminile: al via la vendita dei biglietti per la sfida con il Napoli

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Un annuncio importante in casa Roma femminile: il club giallorosso in questi minuti ha ufficializzato il rinnovo contrattuale della capitana Manuela Giugliano fino al 30 giugno del 2030. La numero 10,...
Prosegue il cammino in Serie A e la Roma si prepara alla delicata trasferta del "Diego Armando Maradona" contro il Napoli. A dirigere la sfida valida per la prossima giornata sarà l'arbitro Andrea Col...
Sono state rese note le designazioni arbitrali per l'ottavo turno del campionato di Serie A. Il match tra Napoli e Roma, in programma al Maradona sabato alle ore 18, sarà diretto dall'arbitro Colombo....
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