Roma Femminile, Greggi dopo il successo contro il Milan: "Era una partita importante. Non vediamo l'ora di giocare contro la Juve" (VIDEO)

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La Roma torna a vincere e lo fa in maniera convincente superando per 2-0 il Genoa nonostante le tante assenze tra infortuni, squalifiche e turnover. Decidono le reti di Castro e Lulli arrivate nella r...
LAROMA24.IT - Quella di ieri è una serata speciale e difficile da dimenticare per Alessandro Di Nunzio. Nella sfida vincente contro il Genoa, il centrocampista e capitano della Primavera giallorossa h...
I grandi colpi di classe sul campo si trasformano spesso in teatrini spassosi sui social, specialmente quando di mezzo ci sono due talenti argentini e un pizzico di dialetto romano. Nel reel pubblicat...
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