Roma Femminile, Greggi dopo il successo contro il Milan: "Era una partita importante. Non vediamo l'ora di giocare contro la Juve" (VIDEO)

La Roma Femminile vince ancora e si porta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato . La squadra di Piovani ha superato per 4-2 il Milan al Tre Fontane: doppietta per Pellegrino Cimò, a segno anche Giugliano a Greggi. Ai microfoni del club giallorosso ha parlato Giada Greggi che nel finale ha chiuso il match. Ecco le sue parole:

"Era una partita molto importante, sapevamo di affrontare una squadra forte, però abbiamo portato il risultato a casa anche se nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà, nel secondo tempo siamo partite cariche e ora abbiamo un'altra partita importante in casa della Juve".

Il tuo gol è arrivato nei minuti finali... hai fatto un grandissimo gol

"Era l'ultimo scatto della partita. Una grande soddisfazione, è stata fatta una buona prestazione. Dobbiamo migliorare su tante cose".

Contro la Juve c'è la voglia di rivincita per la finale di Women's Cup

"Non vediamo l'ora di affrontare la Juve, quella finale ci è rimasta un po' così. Da martedì ripartiamo a mille, lavoreremo sui punti negativi e positivi. Faremo la nostra partita dando il 100%"