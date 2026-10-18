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Serie A Women, Roma-Milan 1-1 (10' Pellegrino Cimò. 24' Grimshaw): segui in diretta. Le rossonere pareggiano su calcio di rigore

Roma Femminile
di R.P.
Roma femminile
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Alle 15, al Tre Fontane, la Roma femminile di Piovani ospita il Milan nella terza giornata del campionato di Serie A femminile. Le giallorosse, che sono a punteggio pieno, cercano una vittoria per rimanere in testa alla classifica. Segui gli aggiornamenti in diretta. 
IL TABELLINO
ROMA: Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Ottey; Rieke, Greggi, Giugliano, Doms; Piemonte, Pellegrini, Cimò. A.disp: Soggiu, Heatley, Jahnukainen, Van Dooren, Pilgrim, Oliviero, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Vergani, Pierkarsa. All.: Piovani
MILAN: Estevez Ogalla; Sorelli, Par, Stokic, Nevado Gomez; Mascarello, Grimshaw, Keijzer; Kyvag, Fornes, Soffia. A disp.: Tornaghi, Rainey, Koivisto, Sesay, Arboleda Ortiz, Piga, De Sanders, Brighton, Bonanomi, Taddei, Vitale. All.: Bakker
CRONACA
PRIMO TEMPO
24' - Dagli 11 metri non sbaglia Grimshaw: è 1-1
23' - Fallo in area di Bergamaschi su Stokic. Il direttore di gara assegna il penalty per le rossonere
16' - Ancora Roma! Dalla distanza ci prova Giugliano. Conclusione centrale
10' - Gol della Roma!!! Pellegrino Cimò irrompe in area di rigore e con freddezza batte Estevez Ogalla! Giallorosse in vantaggio
1'- Al via il match al Tre Fontane!

APPENA ARRIVATO

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