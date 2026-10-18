Serie A Women, Roma-Milan 1-1 (10' Pellegrino Cimò. 24' Grimshaw): segui in diretta. Le rossonere pareggiano su calcio di rigore

🐺 La nostra formazione per #RomaMilan FORZA ROMA 💛❤️ #ASRomaFemminile https://t.co/P8q0Lrq6L1— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 18, 2026
Siamo arrivate al Tre Fontane 🏟️ #RomaMilan #ASRomaFemminile https://t.co/wl4NjT3Ddn— AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) October 18, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
"Tornare in Italia? In futuro perché no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla...
Si è concluso da poco il match delle 12:30 di Serie A tra Udinese e Lecce. Hanno vinto gli ospiti di Di Francesco (0-3) grazie alle reti nel primo tempo di Gaspar e Ndri e di Siebert a pochi minuti da...
Alla fine del match giocato ieri sera contro lo Spartak Trnava (vinto tre a zero), ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, in vista anche del match di martedì...
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