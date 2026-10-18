Serie A Women, Roma-Milan 1-1 (10' Pellegrino Cimò. 24' Grimshaw): segui in diretta. Le rossonere pareggiano su calcio di rigore

Bove: "Tornare in Italia? Non chiudo nessuna porta. La Roma è partita bene ma il campionato è lungo"

ott 18, 14:08

"Tornare in Italia? In futuro perché no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla...