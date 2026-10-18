Roma Femminile, Piovani dopo il 4-2 al Milan: "Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia. Contro la Juve sarà una finale"

La Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani vince ancora e si porta a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Sconfitto il Milan per 4-2, un successo importante al rientro dalla sosta per le nazionali. Ecco le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "Davvero, guarda, sono molto felice per le ragazze, perché dopo un primo tempo difficile, effettivamente i primi quindici minuti eravamo partiti molto bene, poi abbiamo subito questa carica tattica del Milan, che ci ha messo in grosse difficoltà, e questo è da evidenziare. Però nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, abbiamo cambiato anche modo di giocare. Qua concedimi di ringraziare il mio staff, perché ci siamo confrontati alla fine del primo tempo, eravamo d'accordo su tutto quello che dovevamo fare e dovevamo cambiare. Quindi un grande applauso va anche a loro, perché scambiarci queste idee, condividere opinioni diverse e magari poi metterle insieme ci ha fatto svoltare questa partita. Di questo ne sono veramente felice, perché dobbiamo essere bravi a fare questo: rimanere uniti. Ho detto alle ragazze alla fine del primo tempo che dovevamo avere pazienza, non dovevamo innervosirci, dovevamo stare serene e così è stato, abbiamo rimontato una partita. Secondo me le ragazze, come ho detto prima, sono state davvero fantastiche".

È stata una rimonta con un secondo tempo giocato ad altissimi livelli e a ritmi importanti. Possiamo dire che questa sia una squadra in salute?

"Sì, in salute. Diciamo che i cambi anche oggi hanno dato la svolta giusta. È entrata anche Thøgersen, ha fatto molto bene, Alayah, pur non essendo ancora in condizione, ha dato sprint alla squadra. Soprattutto sugli esterni abbiamo aperto il gioco. Diciamo che bene o male questa squadra è in salute, soprattutto per quelle che giocano anche un po' meno. Io ho sempre un occhio di riguardo nei loro confronti, perché la squadra la fanno sempre loro e questo credo che sia molto importante, perché chi entra dalla panchina e fa la differenza credo che ci porti poi in un futuro roseo che vedremo più avanti".

Ora ci sarà il prossimo impegno a Biella contro la Juventus, sicuramente un big match al quale arrivate a punteggio pieno?

"È una finale. Noi dobbiamo ragionare come se fossero tutte finali, anche con una squadra che non esiste, perché abbiamo visto in altre circostanze dove anche una squadra magari di basso profilo riesce a metterti in difficoltà. Quindi per noi devono essere tutte finali, andiamo in campo sempre per vincere e oggi abbiamo voluto questa vittoria e l'abbiamo portata a casa".