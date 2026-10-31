Roma Femminile, Piovani alla vigilia della sfida con il Napoli: "Abbiamo la possibilità di rifarci. Per noi è una partita spartiacque"

La Roma Femminile di Gian Piero Piovani, dopo l'impegno in Uefa Women's Champions League con il Chelsea, torna in campo contro il Napoli. Domani, alle ore 15, allo stadio Tre Fontane arriva il Napoli per il match valido per la quinta giornata di Serie A Women. Ecco le parole del tecnico giallorosso rilasciate ai canali ufficiali del club.

Dopo una grande prestazione in Champions dalla quale, però, non è arrivato un risultato positivo, si torna subito in campo in campionato: è meglio avere subito un'occasione per rifarsi?

"Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di rifarci, dopo una buona prestazione che però non è bastata. Incontriamo la Napoli, una squadra molto tosta, allenata da Alessandro Spugna, che conosco molto bene, allenatore bravo e preparato. Dovremmo stare molto attente, perché per noi questa è una partita spartiacque per capire di che pasta siamo fatte".

Quali sono le condizioni della squadra con gli impegni così ravvicinati?

"Come facciamo sempre in questo periodo stiamo andando in gestione, cercando di capire chi sta meglio per scegliere la formazione migliore. Abbiamo a disposizione una rosa lunga, ma abbiamo viaggiato tanto in questa settimana e abbiamo giocato una partita intensa. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara, a differenza delle nostre avversarie, ma dobbiamo essere bravi noi, confrontandoci anche con le ragazze sul loro momento di forma".

La Napoli Women arriva da un periodo positivo, dopo la vittoria con il Sassuolo, ha fermato anche l'Inter sul pareggio. Si aspetta una gara combattuta?

"È una squadra che già lo scorso anno ha fatto bene, in questa stagione sta riproponendo alcune situazioni di gioco, ma cambiando allenatore ha variato un po' l'assetto tattico. È una gara difficile, perché oltre a giocare un buon calcio ci metteranno anche grinta, quindi dovremmo farci trovare pronte".