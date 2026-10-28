Roma Femminile, Piovani: “Grande prestazione, siamo in forte crescita. In Champions ora dobbiamo provare a vincerle tutte”

Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, l’allenatore della Roma Femminile Gianpiero Piovani ha commentato la prestazione delle giallorosse.

Sulla partita

«Secondo me le ragazze, dopo la prestazione di questa sera, acquisiscono la convinzione di essere una squadra in forte crescita. Abbiamo affrontato una squadra forte, che alla fine ha meritato di vincere, ma noi siamo state sempre in partita e abbiamo avuto anche l’occasione per pareggiarla. Abbiamo fatto una grande prestazione, che ci teniamo stretta e ci portiamo dentro da qui alla fine del campionato e della Champions, dove ora è normale che dobbiamo cercare di vincerle tutte».

Il primo tempo è stata la parte della gara in cui la Roma ha dato più filo da torcere al Chelsea.

«Ho chiesto coraggio alle ragazze, di andare nell’uno contro uno, e a tratti lo abbiamo fatto molto bene. Facevano fatica a giocare, lanciavano spesso con il portiere, quindi questa è una componente importante dove abbiamo fatto molto bene, con personalità. Siamo mancate nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione, però l’importante è crescere».

Ora testa al campionato.

«Assolutamente sì, ora recupereremo le forze. Questa sera abbiamo dato minuti anche a chi ha giocato meno e, logicamente, da qui a domenica abbiamo tre giorni per preparare bene la partita».