Women's Champions League, Chelsea-Roma 2-0: Carpenter e Buchanan decidono il match

Si chiude con una sconfitta la trasferta della Roma Femminile sul campo del Chelsea nella UEFA Women's Champions League. Le giallorosse perdono 2-0 contro le Blues, che sbloccano la gara nella ripresa con Carpenter al 51' e trovano il raddoppio nel finale con il colpo di testa di Buchanan all'89'.

Per la squadra di Gianpiero Piovani si tratta della seconda sconfitta nella competizione dopo quella contro il Barcellona. La Roma resta così a un punto in classifica.

TABELLINO

CHELSEA (3-4-3): Hampton; Bronze, Buchanan, Buurman; Kaptein, Cuthbert (C), Potter, Baltimore; Thompson, Beever-Jones, James.

A disp.: Peng, Spencer, Carpenter, Nüsken, Malard, Björn, McCabe, Dragoni, Walsh, Hamano, Brown, Matsukubo.

All.: Sonia Bompastor.

ROMA (5-3-2): Baldi; Oliviero, Antoine, Heatley, Oladipo, Bergamaschi; Doms, Greggi (C), Pellegrino Cimò; Piemonte, Van Dooren.

A disp.: Soggiu, Jahnukainen, Giugliano, Pilgrim, Ottey, Corelli, Pandini, Thøgersen, Rieke, Babajide, Vergani, Piekarska.

All.: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Olatz Rivera Olmedo (ESP). Assistenti: Iragartze Fernández Esesúmaga (ESP) - Eliana Fernández González (ESP). Quarto ufficiale: Elisabet Calvo Valentín (ESP). VAR: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).

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CRONACA

90'+4' - È finita la partita.

89' - Gol Chelsea. Le Blues giocano corto il calcio d'angolo, poi Keptein mette il pallone in area per Buchanan, che di testa supera Baldi e firma il raddoppio.

79' - Occasione Roma! Pilgrim Bronze riceve al limite dell’area piccola e prova la conclusione, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

76' - Occasione Chelsea. Malard serve in area Nusken, che si ritrova sola davanti a Baldi ma conclude alto sopra la traversa, sprecando una grande occasione per il raddoppio.

70' - Carpenter serve Walsh sulla destra, che crossa subito verso Baltimore. Antoine è attenta e riesce ad anticipare l’avversaria, liberando l’area.

65' - Occasione Chelsea. Malard entra in area e prova la conclusione con il destro, ma stringe troppo il tiro e non trova lo specchio della porta.

60' - Doppia sostituzione per la Roma: terminano la loro partita Greggi e Van Dooren, al loro posto entrano Giugliano e Pilgrim.

59' - Bella giocata di Thogersen, che salta l’avversaria con un tunnel e cerca subito Bergamaschi in profondità. Il passaggio però è troppo impreciso e la difesa del Chelsea recupera senza difficoltà.

51' - Gol del Chelsea. Carpenter sblocca la gara: grande spunto personale della neoentrata che allarga per Kaptein, riceve il passaggio di ritorno al centro e batte il portiere sul primo palo.

45' - Cambio per il Chelsea: Sonia Bompastor richiama in panchina James e Thompson per inserire Nüsken e Carpenter.

46' - Inizia il secondo tempo.

45+2' - Termina il primo tempo.

40' - Traversone a rientrare di James per tenere in campo il pallone: la difesa della Roma allontana e concede l'angolo.

38' - Sponda di Kaptein per il tiro a botta sicura di James, murato provvidenzialmente dalla difesa giallorossa.

37' - Ripartenza della Roma innescata da un intercetto di Greggi, ma Cuthbert sventa il pericolo con un gran contrasto; nulla di fatto sul successivo calcio d'angolo.

34' - Dominio assoluto del Chelsea sul possesso palla: la Roma fatica a superare la metà campo e non ha ancora collezionato conclusioni a rete dopo la prima mezz'ora.

26' - Beever-Jones si invola a rete ma temporeggia troppo, permettendo il provvidenziale intervento in scivolata di Oladipo.

20' - Traversone teso di Cuthbert attraversa l'area senza deviazioni, poi la palla arriva a James che libera il destro dal limite centrale trova la parata di Baldi.

18' - Fuga in avanti di Beever-Jones, fermata da un controllo impreciso; sul prosieguo dell'azione la giocatrice dei Blues commette fallo nel tentativo di recuperare palla.

11' - James rientra da sinistra e calcia a giro, ma la conclusione finisce oltre la traversa.

8' - Thompson impegna Baldi da posizione defilata, poi sulla respinta la difesa giallorossa riesce a spazzare.

6' - Problema per la Roma: Bergamaschi resta a terra dolorante per infortunio ed è costretta a uscire dal campo aiutata dallo staff.

2' - Chelsea subito aggressivo: Potter ci prova con un tiro dal limite dell'area che sfila di poco a lato.

1' - È iniziato il match.