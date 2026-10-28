Roma Femminile, Oliviero: “Queste partite ci fanno crescere. Faremo di tutto per restare in Champions”

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Dopo la serata dell’Olimpico, Daniele Ghilardi ha affidato a Instagram alcune immagini della partita della Roma. Tra i commenti è arrivato anche quello di Rodrigo Mora, che ha ringraziato il compagno...
Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, l’allenatore della Roma Femminile Gianpiero Piovani ha commentato la prestazione delle giallorosse. Sulla partita «Sec...
Si chiudono le tre gare delle 18:30 valide per la nona giornata di Serie A. Colpo del Bologna, che batte 4-2 il Milan. Gli emiliani passano avanti all’8’ con Mbangula, ma i rossoneri ribaltano il risu...
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