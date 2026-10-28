Roma Femminile, Oliviero: “Queste partite ci fanno crescere. Faremo di tutto per restare in Champions”

Al termine della sconfitta per 2-0 contro il Chelsea in Women’s Champions League, Elisa Oliviero ha commentato la prestazione della Roma Femminile ai canali ufficiali del club.

Sulla partita.

«Abbiamo fatto una grande prestazione, da squadra. Stiamo incrementando il nostro feeling e il nostro gioco. Siamo contente, c’è dispiacere per non aver fatto punti perché potevamo meritare sicuramente un gol. Ora ci prepariamo alla prossima partita, ma possiamo ritenerci soddisfatte della prestazione di oggi».

Questa prestazione può essere importante anche per il prosieguo della Champions, iniziata con partite molto impegnative.

«Sicuramente tutte le partite che abbiamo affrontato in Champions fino ad adesso sono state dure e abbiamo la possibilità di fare dei punti nelle prossime. Sono match che fanno crescere e che insegnano, ci proiettano ad essere sempre di più la squadra che vogliamo essere: unita, compatta e forte. Faremo del nostro meglio per rimanere all’interno della competizione».

Adesso c’è il Napoli, bisogna ritrovare subito la concentrazione.

«Sì, sicuramente bisogna ritrovare le forze. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra compatta, che dà filo da torcere a tutti. È un campionato molto difficile: recuperiamo le energie e da domani ci concentriamo su questo».