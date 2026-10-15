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Roma-Genoa, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

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di Francesca Altobelli
Gasperini (1)
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Archiviata la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, la Roma è pronta a calcare di nuovo l'Olimpico per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi.
La conferenza stampa prepartita di Gian Piero Gasperini è in programma per domani, venerdì 16 ottobre alle ore 13:30, presso la sala stampa del Centro Sportivo Fulvio Bernardini.
Il tecnico della Roma presenterà la settima giornata di campionato rispondendo alle domande dei giornalisti alla vigilia della gara, in programma sabato 17 ottobre alle ore 20:45

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