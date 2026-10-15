Roma-Genoa, domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

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Ha subito un'altra operazione Daniele Osvaldo. Il giocatore ex Roma, infatti, secondo le informazioni argentine, sarebbe stato sottoposto ad un altro intervento chirurgico perché soffrirebbe di un'inf...
LR24 (A. CIARDI) - Oggi si rischia il copia-incolla. C'è chi lo fa di professione, e chi in determinate occasioni pensa di dire e di scrivere la cosa più originale al mondo mentre in realtà si aggiung...
Dopo la pausa per la nazionale, domenica prossima torna in campo anche la Serie A femminile. La Roma di Piovani, prima in classifica, sarà impegnata nel pomeriggio (15:00) al Tre Fontane contro il Mil...
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