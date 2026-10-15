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De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

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di R.P.
De Rossi
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Sabato sera all'Olimpico si presenterà il Genoa di Daniele De Rossi. E oggi il tecnico dei liguri ha parlato in conferenza stampa.
"La partita l'ho preparata come tutte le altre, concentrato appunto sulla gara. Il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere più freddo, ma la vera differenza - ha detto - è che la partita scorsa di andata l'ho preparata peggio rispetto al ritorno".
De Rossi ha pure ovviamente risposto a una domanda sulla sfida di ieri sera contro il Real Madrid: "Ci sono statistiche che dicono che il 30% dei gol arriva da calci piazzati, quindi non è un discorso solo della Roma. Loro sono messi bene, hanno saltatori e un portiere come Gollini. Al di là dei calci piazzati ho visto una squadra veramente spaventosa".
DE ROSSIAS ROMAroma-genoa

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