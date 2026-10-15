VIDEO - Roma-Real Madrid, Valverde: "Non abbiamo fatto il nostro dovere dall'inizio. Sarebbe stata una partita meno complicata"

Il Real Madrid passa all'Olimpico per 3-4 rimontando clamorosamente la Roma nei minuti finali della partita. Federico Valverde ha parlato del match contro i giallorossi nel post partita. Ecco le sue parole: "Credo che il primo tempo sia stato piuttosto equilibrato. Nessuna delle due squadre ha creato tantissime occasioni e noi abbiamo faticato a mettere in pratica ciò che avevamo preparato durante gli allenamenti. Avevamo studiato determinate situazioni, ma non siamo riusciti a svilupparle come volevamo. Poi, mostrando carattere e reagendo allo svantaggio, abbiamo iniziato a fare quello che avevamo provato: creare spazi in mezzo al campo, attaccare la profondità e cercare più spesso l'uno contro uno".

L'uruguaiano ha elogiato la forza della squadra di ribaltare il risultato, ammettendo come con un atteggiamento diverso il match sarebbe stato meno complicato: "Da giocatore sono orgoglioso della reazione della squadra, ma se avessimo fatto il nostro dovere fin dall'inizio sarebbe stata una partita molto meno complicata e ce la saremmo goduta di più. Abbiamo commesso errori nostri, però siamo stati a ribaltare la situazione. Un grande merito va anche ai giocatori entrati dalla panchina, che hanno cambiato la partita".